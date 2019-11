Feriado Comércio está autorizado a abrir durante feriado em Campo Grande Consumidor deve se atentar aos horários para compras no centro de Campo Grande; supermercados funcionam normalmente

As compras durante o próximo feriado estão liberadas, comércio da Capital está autorizado a manter os serviços na sexta-feira (15), dia de Proclamação da República, com horários diferenciados. Já os supermercados seguem de portas abertas regularmente durante todo o dia.

A programação do comércio, com exceção das lojas em shoppings, será entre 9h e 18h. De acordo com a Fecomércio-MS, a determinação está na cláusula 37, parágrafo terceiro, da sentença normativa do dissídio coletivo. Para seguir essa escolha, as empresas devem informar ao sindicato até esta terça-feira (12).

Autorizados pelo Decreto número 9.127/2017, os supermercados não param os serviços durante o feriado. Essa decisão permite o setor varejista da área a trabalhar permanentemente em domingos, feriados civis e religiosos.

Para compensar, todos os trabalhadores do comércio terão direito a folgar, preferencialmente, na semana seguinte ao feriado ou em até 15 dias, de acordo com a Fecomércio. Além de receber 7% do piso salarial do funcionário em geral até o fim do expediente. Esse valor é de R$ 85,19.

Mercados e lojas de bairro devem ser consultados individualmente sobre horário de atendimento.