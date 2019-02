Varejista Comércio varejista de MS tem 4º melhor desempenho em dezembro

Impulsionado pelas festas de fim de ano e pela injeção de R$ 1,5 bilhão na economia pelo Governo do Estado, o comércio varejista de Mato Grosso do Sul conquistou no mês de dezembro do ano passado um dos melhores desempenhos do País.

O varejo sul-mato-grossense obteve o 4º melhor resultado na receita nominal, com crescimento de 7,5% em relação a igual período de 2017, atrás apenas de Roraima (12,9), Santa Catarina (10,1) e Espírito Santo (7,6). Os números foram divulgados na semana passada pelo IBGE.

Em volume de vendas, o varejo do Estado teve o 5º maior crescimento, na comparação com novembro, com índice de 3,7% – atrás apenas de Roraima, Santa Catarina, Espírito Santo e Pará. Mesmo com a crise financeira no País, o Governo de Mato Grosso do Sul injetou R$ 1,5 bilhão na economia no fim do ano com o pagamento de dois salários e 13º em 35 dias.

Já no acumulado do ano, o crescimento nominal do comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de veículos, motos, partes e peças e de material de construção, foi de 7,1% em Mato Grosso do Sul, na comparação com o ano anterior.

São sinais de uma melhora na economia. Para o diretor-presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) Campo Grande, Adelaido Vila, a expectativa é de um ano muito bom para o comércio, pondo fim a um período de muita dificuldade por conta da grave crise financeira que abateu o País.

“Os últimos quatro anos foram os mais agudos da crise e o Estado se manteve austero, tomando medidas duras e até impopulares. Agora, existe um clima de entusiasmo do consumidor com o novo governo federal, aliado à credibilidade e planejamento do governo estadual com o pagamento dos salários e do 13º de mais 75 mil servidores públicos. Isso faz com que a expectativa para 2019 seja a melhor possível”, afirma Adelaido Vila.