Comissão da Câmara se reúne com Guardas Municipais por melhorias na segurança da Capital

Em reunião que aconteceu na noite de terça-feira (6), convocada pelo vereador André Salineiro (PSDB), os Guardas Civis Municipais estiveram reunidos com a Comissão Permanente de Segurança Pública da Câmara Municipal de Campo Grande, composta por seu Presidente Vereador Delegado Wellington (PSDB), Odilon de Oliveira (PDT), André Salieneiro (PSDB), Darlheng Campos (PP), além da presença do Enfermeiro Fritz (PP), Willian Maksoud (PMN), Valdir Gomes (PP), do Prefeito Marquinhos Trad (PSD) e de seu secretário municipal de segurança.

A questão principal tratada pelos representantes da Guarda foi o baixo salário e as dificuldades financeiras que passam. Em resposta, o prefeito Marquinhos Trad comunicou que no mesmo dia assinou um decreto para garantir o pagamento das licenças amparadas por lei ou das férias anuais. O decreto entrou em vigor na data de sua publicação e os servidores serão pagos de forma retroativa, a contar desde o mês de janeiro.

Além do decreto, o secretário de segurança Valério Azambuja declarou que começará um estudo de plano de cargos e carreiras com o propósito de aprovar até o final do ano e a implementação correrá a partir do ano seguinte.