Infraestrutura Comissão de Infraestrutura ouve ministros nesta terça-feira

Os ministros de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e de Minas e Energia, Bento Albuquerque, virão ao Senado nesta terça-feira (25).

Eles serão ouvidos pela Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) sobre vários temas de interesse das pastas.

A primeira audiência, marcada para as 11h, será com o ministro da Infraestrutura. Entre os assuntos que motivaram os requerimentos apresentados por vários senadores para audiências com Tarcísio Gomes de Freitas estão a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, a renovação antecipada dos contratos de concessão das ferrovias Estrada de Ferro Carajás e Estrada de Ferro Vitória a Minas, e a modernização e a expansão do sistema ferroviário brasileiro, além da execução do contrato de concessão dos trechos das rodovias BR-116 e 376, no Paraná, e BR-101, em Santa Catarina.

Já o ministro de Minas e Energia será ouvido a partir das 14h para expor temas de interesse da pasta. A vinda de ministros ao Congresso está prevista na Constituição.

De acordo com o texto, os ministros de Estado poderão comparecer ao Senado, à Câmara ou a qualquer de suas comissões para expor assunto de relevância de seus ministérios.