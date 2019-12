ComissÃ£o de SeguranÃ§a PÃºblica apresenta balanÃ§o de atividades de 2019

Segurança Pública Comissão de Segurança Pública apresenta balanço de atividades de 2019

A Comissão Permanente de Segurança Pública da Câmara Municipal de Campo Grande, sob a presidência do vereador Delegado Wellington (PSDB), realizou um breve balanço dos trabalhos realizados em 2019 destacando a aplicação do da Lei nº 5.865 que instituiu o Plano Municipal de Segurança Pública.

“Este foi um ano extremamente profícuo, para a segurança pública municipal, onde conseguimos emplacar definitivamente o Plano Municipal de Segurança Pública, plano este que não é estático pois depende de todas as áreas da administração pública para funcionar como: saúde, educação, assistência social, família, o lazer, esporte e cultura. Todas trabalhando de forma integrada para que os problemas não acabem na Delegacia, pois se um problema acaba na polícia significa que em muito se falhou”, explicou Delegado Wellington.

O parlamentar destacou ainda o Plano de Cargos e Carreiras para a Guarda Municipal sancionado em agosto, após grande articulação da Comissão de Segura e a participação da comunidade nas tomadas de decisão para a área da segurança.

“Neste ano, através da comissão de segurança pública, começamos uma articulação com os conselhos comunitários de segurança para discutir, analisar, planejar e desenvolver campanhas, formando um vínculo entre a comunidade e o policial”, destacou o parlamentar.

Por fim, Delegado Wellington agradeceu a comissão de segurança composta pelo vice-presidente vereador Odilon de Oliveira e pelos vereadores membros Otávio Trad, Dharleng Campos e Dr. Livio e aos demais órgãos que não necessariamente fazem parte da segurança pública, mas contribui para que problemas não ocorram.

“Quero agradecer a todos os membros da comissão que trabalharam intensamente em prol da segurança pública da nossa capital, e além disso agradecer ao secretário Janine, que ao realizar melhorias no trânsito, querendo ou não está cuidando da segurança pública, a mesma coisa o Rudi Fiorese, que com trabalho de infraestrutura urbana está fazendo segurança pública, a Elza Fernandes secretária de educação, que mantendo alunos nas escolas está fazendo segurança pública. Portanto a união de esforços fez com que tivemos um ano muito bom no quesito segurança pública”, finalizou Delegado Wellington.