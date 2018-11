Etanol de milho Comissão vai debater etanol de milho no Centro-Oeste brasileiro

A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA), em audiência pública marcada para esta terça-feira (27), vai analisar o relatório socioeconômico e ambiental da produção de etanol de milho na região Centro-Oeste.

A reunião ocorrerá às 11h na sala 7 da Ala Alexandre Costa.

O documento, divulgado pela consultoria Agroicone em maio, relata o alto potencial de geração de emprego e renda da indústria de etanol e milho, além da significativa contribuição para reduzir a emissão de gases de efeito estufa, em comparação com a gasolina.

Foram convidados para o debate, requerido pelo senador Rodrigues Palma (PR-MT), o ministro da Agricultura, Blairo Maggi; o ministro de Minas e Energia, Wellington Moreira Franco; o ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte; o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP), Décio Fabrício Oddone; o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e o sócio-diretor da Empresa Agroicone, Rodrigo Lima.

A comissão também deve discutir e votar o relatório da senadora Ana Amélia (PP-RS) sobre a avaliação da política pública do Programa Garantia Safra e do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).