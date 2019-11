Violência Comissão vai discutir violência estrutural contra as mulheres

A violência estrutural sofrida pelas mulheres será tema de debate, nesta quarta-feira (20), em audiência pública, na Comissão Mista de Combate à Violência Contra a Mulher (CMCVM).

A reunião será realizada às 10h na sala 6 da Ala Nilo Coelho.

Devem participar do debate a deputada federal e coordenadora da Frente Parlamentar Feminista e Antirracista, Talíria Petrone (PSOL-RJ); a professora da Universidade Federal do Amazonas, Milena Fernandes Barroso; a professora da Universidade de Brasília, Maria Elaene Rodrigues Alves; a coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Sônia Guajajara; e a professora da Universidade de Brasília, Priscilla Maia de Andrade.

A comissão é presidida pela senadora Zenaide Maia (Pros-RN).

Para a autora do pedido de audiência, deputada Luizianne Lins (PT-CE), o debate se faz necessário para aprofundar a discussão sobre a violência contra as mulheres e compreender as complexidades dessa situação, que tem base sólida e profunda e está associada ao patriarcado, racismo e capitalismo.

"A sociedade capitalista envolve desigualdades de condições e oportunidades, relações de poder, contradições, privilégios, discriminação, opressão, dominação e lutas de classe.

Tudo isso tem impacto e afeta diretamente a vida das mulheres, nossos corpos, direitos, acesso a políticas públicas e justiça, por isso a intenção de discutir a violência estrutural", afirma a deputada Luizianne.