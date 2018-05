Comitês que fazem parte da Reestruturação do TCE-MS conhecem ações a serem desenvolvidas

A primeira reunião com os oito comitês temáticos permanentes que fazem parte do Programa de Reestruturação do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul foi realizada na tarde desta terça-feira (29/05), com a comissão de Reestruturação e teve como objetivo principal compreender as funções dos comitês, ações e o cronograma a ser cumprido pelos mesmos.

O Diretor de Gestão e Modernização do TCE-MS, Douglas Avedikian, explicou que a função dos grupos de trabalho que compõem os comitês é apoiar as ações do comitê na elaboração de proposta de legislações, de procedimentos e de necessidades de sistemas no âmbito da futura Divisão de Controle Externo.

Douglas Avedikian destacou três pontos de relevância durante a apresentação: Ações Iniciais; Cronograma e o Núcleo de Governança. Dentro das Ações Iniciais apontou a importância do trabalho de elaborar as Atribuições da Divisão de Controle Externo, as Instruções de Trabalho, bem como conhecer os Sistemas Disponíveis para customizá-los e validá-los para serem utilizados nas futuras Divisões de Controle Externo.

Os oito comitês temáticos, segundo as Resoluções 67 e 68, são: 1)Auditoria Operacional; 2) Atos de Pessoal e RPPS; 3) Obras e Meio Ambiente; 4) Contas de Governo; 5) Contas de Gestão; 6) Saúde; 7) Educação; 8) Licitações, Contratos, Convênios, Concessões e PPP.

Reestruturação Organizacional - Presidida pelo conselheiro Osmar Jeronymo, a comissão de reestruturação do TCE-MS, tem trabalhado intensamente para cumprir as transformações propostas e aprovadas pela gestão compartilhada da Corte de Contas.

Esse trabalho está sendo feito sem nenhuma interferência na rotina de trabalho do TCE-MS. O novo modelo é baseado no conceito de tematização das áreas de controle externo, capacitação de servidores para área específica e modernização dos processos de trabalho.

Com a reestruturação o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul passa a considerar a área de formação profissional de cada servidor, para que todos façam o seu trabalho com maior conhecimento e competência.