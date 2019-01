Duque de Caxias Comitiva do prefeito de Duque de Caxias é alvo de tiros

A comitiva do prefeito da cidade fluminense de Duque de Caxias, Washington Reis, foi alvo de tiros às 14h40 desta sexta-feira (4), mas o político não foi ferido e passa bem. O comboio foi surpreendido por criminosos armados na localidade do Cangulo, onde o prefeito vistoriava obras.

No primeiro comunicado à imprensa, a prefeitura classificou o incidente de atentado e informou que o carro do prefeito foi alvejado. Mais tarde, a prefeitura divulgou outra nota na qual informava que o carro atingido tinha sido o que acompanhava o prefeito e levava a equipe de apoio dele.

O caso foi registrado na 60ª Delegacia de Polícia (Campos Elísios).

Washington Reis está no segundo mandato como prefeito de Duque de Caxias. Antes de assumir o atual mandato, em 2017, ele foi prefeito da cidade de 2005 a 2008. Reis também já foi deputado federal e subsecretário estadual de Obras Metropolitanas, durante a gestão do governador Sérgio Cabral.



