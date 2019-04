Chiquinho Telles Como comunicador, vereador Chiquinho Telles amplia ações sociais

Mesmo antes de ser vereador, Chiquinho Telles (PSD) sempre promoveu ações sociais, desenvolvendo projetos voltados principalmente a dar amparo às famílias que se encontram em estado de vulnerabilidade social.

Há mais de 10 anos, quando líder comunitário, Chiquinho Telles idealizou o “Craques do Amanhã”, projeto que atualmente tira cerca de 1.200 crianças e adolescentes das ruas, além de revelar talentos e formar cidadãos de bem.

O projeto, que abrange seis regiões urbanas de Campo Grande, tem a dedicação de voluntários, parceria com empresas como a Versátil Camiseteria, e apoio do prefeito Marquinhos Trad.

Outra iniciativa do vereador que faz a diferença na vida da comunidade se refere aos cursos gratuitos de qualificação. Nos três primeiros meses deste ano, o curso de picles já foi realizado em nove bairros da Capital, empoderando não só as mulheres para a geração de renda, mas também os homens, estes que também têm demonstrado interesse em buscar novas oportunidades.

Por meio de sua atuação como comunicador, o Parlamentar consegue ampliar suas ações sociais, mobilizando a sociedade para ajudar famílias a resolverem sérios problemas, inclusive relacionados à saúde. As pessoas que recorrem ao programa Chiquinho Telles têm conseguido, com doações dos ouvintes, fazerem exames caros que não são disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Em recente participação no quadro “Corrente do Bem, do Domingão 101,9 FM, na Rádio Difusora Pantanal, mesmo antes do término do programa, o casal Cledemir e Juliana recebeu ligações de ouvintes que se solidarizaram com o drama que estava vivendo. Os pais precisavam urgentemente de um exame caro para seu filho, o pequeno Allypher, que o SUS não disponibiliza. “O rádio é mágico. Por intermédio de nossos programas levamos para os lares mensagens de fé, otimismo, alegria e também amparo social em momentos de dificuldade”, disse.

Para Chiquinho Telles, seus programas de rádio só têm sentido porque se transformaram em instrumentos para ajudar as pessoas.