Companhia aÃ©rea retoma voos entre Dourados e SP

Voos Companhia aérea retoma voos entre Dourados e SP

A Passaredo Linhas Aéreas voltou a realizar a linha Dourados ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo (SP), no domingo (27). O primeiro voo teve 40 pessoas e duração de 2 horas saindo do maior município do interior de MS.

Os aviões da empresa são no modelo ATR 72-600, com capacidade para 70 passageiros e o primeiro a pousar em Dourados teve o batismo com jatos d’água.

De acordo com a empresa, os horários diários partindo do aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira são às 6h e às 16h45, horários locais. Já as saídas de São Paulo rumo à Dourados são às 12h40 e às 21h40, horários de Brasília.

Além da Passaredo, a Azul também faz o trajeto duas vezes ao dia para São Paulo e nos próximos meses a GOL deve iniciar a operação no município.