Comper faz entrega dos 400 lenços arrecadados na campanha ‘Outubro Rosa’

Foto: Roberto Higa

Quatrocentos lenços foram arrecadados nas 13 lojas da Rede de Supermercados Comper durante o mês de outubro, quando é reforçada a campanha Outubro Rosa. Cem deles serão entregues à Rede Feminina de Combate ao Câncer neste sábado (11), às 11h, no Hipercenter Jardim dos Estados, durante evento simbólico.

Pelo terceiro ano consecutivo, o Comper aderiu à campanha idealizada por Rosa Mavignier, que visa doar os lenços arrecadados às mulheres que têm de raspar os cabelos em decorrência da quimioterapia. O projeto teve início quando Rosa descobriu um câncer no útero e teve que se submeter à quimioterapia, lutando incessantemente contra a doença até falecer em março do ano passado.

Na época da primeira edição do projeto, Rosa contou que raspar os cabelos foi muito difícil e por isso fez um chá virtual de lenços no Facebook. “Veio tanto lenço que nem dei conta de usar, mas essa ação significou muito pra mim, me deu forças”, comentou na ocasião.

Conforme Magda Braz Alves, presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, cerca de

180 mulheres com câncer são atendidas mensalmente no local. “A entrega dos lenços colabora para a evolução da autoestima feminina, gerando satisfação a essas mulheres, que passam a se ver mais bonitas. A campanha do Comper é muito importante e gratificante”, avalia Magda.

A Rede Feminina funciona num anexo ao Hospital de Câncer Alfredo Abrão, que fica no centro de Campo Grande. Por lá, passam de dez a 15 mulheres diariamente. Como várias delas são de origem humilde, muitas contam com cestas básicas, kits de higiene e até fraldas, que são doados pela instituição.

Magda ainda explica a Rede costuma doar próteses mamárias (sutiãs especiais) fabricadas por mulheres rotarianas às pacientes mastectomizadas, além de disponibilizar uma casa de apoio às mulheres que vêm de outras cidades a Campo Grande. “Nosso maior objetivo é dar amor e carinho”.

O restante dos lenços arrecadados vai ser entregue à Ana Paula Mavignier, filha de Rosa. Ela vai doá-los a hospitais, inclusive no interior do Estado.

Outubro Rosa – A campanha Outubro Rosa surgiu na década de 1990 nos Estados Unidos e hoje já é difundida em diversos países. No Brasil, a primeira iniciativa partiu de um grupo de mulheres, em 2002, e foi marcada pela iluminação rosa do Obelisco do Ibirapuera, em São Paulo. Anos mais tarde, entidades relacionadas ao câncer de mama iluminaram de rosa monumentos e prédios em diversas cidades. Aos poucos, o Brasil foi ganhando a simbólica cor em todas as capitais e o mês de outubro tornou-se símbolo da luta pela prevenção e tratamento.