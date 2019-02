Boxe Competição de boxe reúne atletas de 12 cidades na Capital

A 18ª edição da mais tradicional competição para estreantes, a Copa Primeira Hora de Boxe acontece neste sábado e domingo (02 e 03/03) na Arena do Horto Florestal em Campo Grande, com participação de atletas de 12 municípios.

A competição promovida pela FDBMS (Federação de Boxe do Estado de Mato Grosso do Sul) terá início, respectivamente, às 18 horas e 9 horas. A entrada é gratuita e vai contar ainda com cinco desafios envolvendo alguns dos principais atletas do Estado. A lutas casadas serão divulgadas na sexta-feira.

Neste ano, 70 atletas confirmaram inscrição. Eles são dos municípios de Corumbá, Deodapolis, Ponta Porã, Aquidauana, Ladário, Laguna Caarapã, São Gabriel do Oeste, Aquidauana, Anastácio, Dourados e Campo Grande, além de atletas dos Estados de Mato Grosso e Paraná.

A competição será disputadas nas classes infantil, cadete, juvenil e elite, nos naipes masculino e feminino.

DISPUTA ENTRE EQUIPES

A competição também é marcada pela disputa acirrada entre os clubes/Academias. As inscrições foram encerradas nesta Segunda-feira, e confirmaram participação 18 equipes. Destaque para atual campeã, Total Figth, que no ano passado obteve três medalhas de Ouro, Vila Popular, detentora de três Campeonatos - 2017, 2015 e 2013 e Ponta Porã, campeão em 2016.

Também tem presença confirmada a !º Round, detentora de cinco títulos, o maior número campeonatos obtida por um time participante. Para as disputas deste ano contará com três atletas. Com esse número será complicado reeditar os Campeonatos dos anos de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2013, pois seus maiores concorrentes contarão com média de 5 a 8 atletas.

Tradicionais Associações como CT Pantaneiro, Top Team Figthers e Stúdio Reias também conformaram participação.