FESTA JUNINA Completando 20 anos de arraiá, AACC/MS soma esforços e ajuda crianças com câncer A festa desse ano promete durar das 11h as 22h em 8 de junho

Acontece em oito de junho na Capital, uma das maiores Festas Juninas de MS, a 20ª edição do tradicional Arraiá da Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS). A festa que promete durar das 11h até as 22h, conta com a ajuda de mais de 400 voluntários e apoio de várias empresas de Campo Grande.

A grande ação pelo bem acontece desde 1999, segundo a AACC, tudo começou na rua ao lado da instituição localizada na Avenida Presidente Ernesto Geisel, 3475. “No início tudo era bem menor, agora com o apoio das empresas parceiras se expandiu. Antes tínhamos os voluntários em esforço dobrado, com o aumento dos apoios, hoje temos vários voluntários. Até gerentes das empresas estão aqui nos ajudando fazer o evento acontecer”, disse a assessoria da instituição.

Ao todo 20 barracas serão montadas, onde serão vendidos pratos como: cachorro-quente, pastel, caldo, arroz carreteiro, doces, pipoca, a tradicional Linguiça de Maracaju e bebidas típicas. Além de apresentações das escolas parceiras Montessori e Classe A. Outras atrações estão sendo confirmadas.

Dentre algumas das empresas que acreditaram no projeto, que é um exemplo de voluntariado em prol do bem, estão: Montessori, Plaenge; Bebi Festas; Mosena; RU; Café Três corações; Ananias; Porto seguro; Servan; Sicredi; Fazenda Pontal; Farmácia Orgânica; Zhenvet; Pula-Pula; Fiems; Cia de Ideias e Colégio Classe A. Outras 30 empresas fizeram doações para realização do arraia esse ano.

A publicitária Marina Pontes é voluntária do Arraiá da AACC/MS há mais de dez edições. “Faço questão de participar sempre. A festa é tradicional na cidade e muito esperada pelos campo-grandenses, além disso, é muito gratificante saber que participando como voluntária estou contribuindo com a causa do câncer infanto-juvenil”, explicou a colaboradora.

Em 2018 a arraiá da AACC foi um sucesso enorme. Esse ano são esperados cerca de 6 mil pessoas no evento.

SERVIÇO

Arraiá da AACC/MS 2019

Quando?

Oito de junho, das 11 às 22 horas

Onde?

Albano Franco - Av. Mato Grosso do Sul, 5017

Quanto custa?

10 reais (crianças até oito anos não pagam)