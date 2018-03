Candido Mariano Completando 80 anos de atuação Maternidade da Capital recebe R$ 715 em emendas 'As emendas são referentes ao ano de 2016, pagas em 2017'

A principal referência em gestação de alto risco de Mato Grosso do Sul, a Maternidade Cândido Mariano, em Campo Grande, foi beneficiada com R$ 715 mil em emendas parlamentares. Com a maior unidade neonatal do Estado, o hospital recebeu os deputados estaduais na manhã de hoje, segunda-feira (5/3) para entrega de diversos equipamentos comprados com os recursos obtidos, dentre eles, berços aquecidos, monitor de sinais vitais, aparelho de fototerapia, carro de emergência, aspirador cirúrgico, cardiotocografo, dez computadores, macas, mesa cirúrgica e outros.

O presidente da Assembleia Legislativa, Junior Mochi, discursou em nome dos parlamentares. “É uma grande satisfação ver a destinação desses recursos, pois, além de legislar, também atuamos por meio das emendas parlamentares para atender as demandas da sociedade. Em 2016 unificamos esforços para conseguir um montante maior para a Saúde, com recursos para esta Maternidade, para o Hospital do Câncer e para a Santa Casa e por isso hoje enfatizo a alegria da materialização do nosso trabalho para essa entidade que tanto faz pelo sul-mato-grossense”, destacou.

A Maternidade Cândido Mariano completa 80 anos de atuação este ano, segundo o diretor-presidente Cezar Luiz Galhardo. “Atendo como médico há mais de 40 anos aqui. Conheço os defeitos e virtudes. Vejo as dificuldades sociais, operacionais e financeiras da instituição, porém todos nós doamos a nossa parte de trabalho a essa entidade que é exclusivamente voltada à mulher. São mais de 10 mil partos por ano e atendimentos de saúde. A maior maternidade do Estado, com inúmeros projetos, por isso é com emoção que recebemos estes equipamentos”, agradeceu.

As emendas são referentes ao ano de 2016, pagas em 2017, sendo três individuais dos deputados Maurício Picarelli (PSDB) de R$ 148 mil, Cabo Almi (PT) de R$ 97 mil e Grazielle Machado (PR) que destinou outros R$ 50 mil. A quarta emenda somou R$ 400 mil, destinados por 20 parlamentares: Junior Mochi (MDB), Antonieta Amorim (MDB), Amarildo Cruz (PT), Beto Pereira (PSDB), Cabo Almi, Eduardo Rocha (MDB), Felipe Orro (PSDB), João Grandão (PT), Lidio Lopes (PEN), Mara Caseiro (PSDB), Marcio Fernandes (MDB), Maurício Picarelli, Onevan de Matos (PSDB), Pedro Kemp (PT), Professor Rinaldo (PSDB), Renato Câmara (MDB) e Zé Teixeira (DEM) e dos também deputados à época, Flávio Kayatt (PSDB), Coronel David (PSC) e Marquinhos Trad.