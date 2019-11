Furto Comprou moto furtada por cinquentão e acabou preso horas depois O veículo foi furtado de uma residência

No fim da manhã desta quarta-feira (13), homem de 30 anos foi preso em flagrante pilotando uma moto furtada na Ernesto Geisel, esquina com a Rua Brilhante. Ele contou que comprou o veículo por R$ 50 de um morador do Nhanhá.

Equipe da Polícia Militar fazia patrulhamento quando abordou o homem, que conduz a Honda CG Fan 150, que aparentava estar com problemas mecânicos. Os militares constataram que o veículo era furtado e o suspeito acabou confessando que comprou a moto por R$ 50 de um conhecido, morador no Nhanhá.

Ele também estava com um notebook e confessou que comprou também da mesma pessoa, por R$ 70. Conforme o registro feito na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Piratininga, a motocicleta foi furtada da residência do proprietário, na Vila Piratininga. O comprador acabou preso em flagrante por receptação e encaminhado para a Depac do Centro.