Dengue Comunidade Nova Jerusalém organizou passeata em combate à Dengue

Na última sexta-feira (24), o gerente técnico da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), Edevanildo, organizou uma passeata para amplificar o combate à proliferação do mosquito da dengue no bairro Jerusalém.

De acordo com os organizadores, a equipe contou com duas equipes de 40 pessoas. “Nós fizemos um trabalho de conscientização e panfletagem, explicando a importância das ações de prevenção”, explica Edevanildo.

O vereador William Maksoud também esteve presente no local e parabenizou a equipe pelo trabalho. “Tem aumentado a epidemia de Dengue em nossa Capital, por isso não podemos parar de conscientizar as pessoas a não deixar água parada”, ressalta.

Apesar da organização e apoio do vereador, o gerente técnico relata que o frio atrapalhou o desempenho da ação. “Teríamos conseguido visitar mais famílias, se não fosse pelo frio. No inverno as pessoas possuem restrições para sair de dentro de casa”.

Só neste ano, a Secretaria de Saude (Sesau) declarou que foram notificados mais de 27 mil casos de dengue, número maior que o registrado ano passado, que foi de pouco mais de 5 mil casos.