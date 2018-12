Comunismo Comunismo ataca novamente: Fortinite, PUBG e Paladins são proibidos na China Governo chinês proíbe um monte de título, e pede ajuste em outros tantos

Você pode não saber disso, mas mesmo produzindo praticamente todos os videogames desde a segunda geração, a China não permitia que seus cidadãos pudessem comprar um legalmente.

A proibição era embasada em argumentos com relação a violência dos jogos e a temática subversiva, mas com o abrandamento do Regime Comunista Chinês, os consoles foram liberados recentemente, e finalmente o rapaz que passava 10 horas por dia montando Playstation 4 poderia ter um na sua sala.

Final feliz? Nada disso, o Governo Chinês agora passou a Foice (e o Martelo) nos títulos Fortinite, PUBG e Paladins, H1Z1, Ring of Elysiom e Free Fire. Motivo? Os jogos apresentam “conteúdo vulgar, sangue e superexposição de personagens femininas”.

Não parou por aí, segundo um usuário do Reddit ZeroWofe547, a agência que regula os jogos no país ainda pediu alterações em jogos como Overwatch, Diablo e World of Warcraft, ou mudam ou vão ser proibidos também.

O argumento do governo chinês ta errado? Não... proibir está certo? Eu creio com todas as forças que não também. Que pelo menos sirva de exemplo para nós, porque se o autoritarismo chinês faz isso, não pense que estamos tão distantes de ter proibições criadas pela equipe da Ministra que vê Jesus no pé de goiaba.