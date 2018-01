Hospital do Trauma Concluída, obra do Hospital do Trauma passa por testes para instalação de equipamentos

Secretário estadual de Saúde, Carlos Coimbra, e presidente da Santa Casa, Esacheu Nascimento, visitaram os hospitais em dezembro de 2017. Foto: Jefferson Gonçalves

Após duas décadas de espera e com apoio do Governo do Estado, a Santa Casa de Campo Grande organiza a entrega da obra do Hospital do Trauma para 31 de janeiro deste ano. A construção civil do prédio foi finalizada e a unidade passa por testes para a instalação dos equipamentos, conforme explicação do presidente da instituição, Esacheu Nascimento.

“A parceria direta entre Governo do Estado e Santa Casa, inclusive com apoio junto aos órgãos do Governo Federal, propiciou esse avanço para finalizarmos a obra. Estamos fazendo os últimos testes de energia e logística, e até o final deste mês vamos receber as chaves do prédio”, afirmou o presidente.

O Hospital do Trauma foi construído como anexo à Santa Casa. O aporte final para a obra foi de R$ 8,4 milhões – recursos empregados pelo Governo do Estado (R$ 1,6 milhão), Ministério da Saúde (R$ 2,5 milhões), Prefeitura de Campo Grande (R$ 3,2 milhões) e Associação Beneficente de Campo Grande (R$ 890 mil), administradora da Santa Casa e do Hospital do Trauma.

Parte dos equipamentos que vão equipar a unidade já foi adquirida. “São cerca de R$ 7 milhões já comprados. Agora, estamos negociando com o Ministério da Saúde outros R$ 10 milhões para equipamentos complementares”, contou Esacheu.

Estimativa da instituição é mobiliar o hospital e instalar os equipamentos assim que as chaves do prédio forem entregues pela construtora. O atendimento médico deve iniciar em abril. “Em no máximo 90 dias o Hospital do Trauma será disponibilizado [funcionando] para a população”, garantiu.

A conclusão e entrega da unidade é um dos compromissos da gestão do governador Reinaldo Azambuja com a reestruturação do sistema de saúde de Mato Grosso do Sul. “É um hospital de médio porte que será entregue à população da Capital e de todo Mato Grosso do Sul. Vamos concluir mais uma obra importante”, declarou o governador Reinaldo Azambuja.

Estrutura

O Hospital do Trauma funcionará com 100 leitos de enfermaria, 18 de observação e 10 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), cinco salas de cirurgia e três salas de isolamento. Nos 6.300 m² de área construída vão funcionar o setor de ortopedia e politraumatismo, com aparelhos de Raio-X, tomografia e ultrassonografia.

A previsão é que a nova unidade de urgência e emergência do Estado realize anualmente 10 mil internações, nove mil cirurgias e 10 mil consultas, além de ampliar os serviços de diagnósticos clínicos e de imagens.