Assembleia Concursados da Assembleia serão chamados amanhã, garante Mochi 28 aprovados completam os 80 cargos preenchidos no primeiro concurso público da ALMS

Em seus últimos dias na presidência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Junior Mochi (MDB) firmou data para que sejam chamados os 28 aprovados em concurso público. O chamamento deve ser feito nesta terça-feira (18), garante, para que as posses ocorram em 2019.

Com isso, seriam enfim completadas as 80 vagas destinadas aos concursados, no primeiro certame a ser realizado para substituir cargos comissionados na Casa de Leis estadual. Este, segundo Mochi, é seu ‘compromisso final’ do mandato.

“Boa parte dos convocados desistiram, e houve também o fator eleitoral que influiu no atraso para chamar os demais aprovados. Aos poucos, essas pessoas tomam posse no próximo ano”, diz o deputado.

Em novembro, o Ministério Público Estadual (MPMS) entrou com ação civil pública alegando que a Assembleia criou cargos comissionados e nomeações irregulares e pediu a suspenção de 145 deles. Isso porque a ação vai contra a Constituição Federal, que determina que as vagas sejam ocupadas por servidores efetivados através de concurso público.

Judicializada, a questão fica para a próxima composição da mesa diretora da Casa.