Corpo de Bombeiros Concurso bombeiros: Governo divulgou locais de provas e relação de concorrentes

Com as provas marcadas para domingo (dia 02), o concurso público do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso Sul tem 13.545 inscritos - ao todo, são 200 vagas em disputa, ou seja, a concorrência é de 67 por vaga. As relações de inscritos e locais do teste foram divulgados no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (dia 27), em edição suplementar.

No documento, foram divulgadas a lista geral dos inscritos para o cargo de oficial de saúde e a relação de pessoas que se declararam negras no ato da inscrição. Também há os nomes dos candidatos que vão concorrer ao cargo de oficial especialista, oficiais, para saúde e curso de formação de soldados.

As informações estão em 83 páginas, das quais 60 são com a lista de concorrentes. Segundo o documento, são 923 candidatos que concorrem ao cargo de oficial, 11.379 soldado, 1.149 oficial especialista e 94 médicos.

O secretário de Administração e Desburocratização, Édio Viegas, afirmou que o esquema de segurança no dia da prova será semelhante ao que já ocorreu em certames anteriores. Policiais militares e de trânsito vão cuidar e organizar o perímetro dos dois locais de prova - Uniderp e Unigran.

A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) também vai disponibilizar o equipamento que capta frequência de rádio, capaz de identificar fraudes. O titular também reforça a necessidade de chegar com pelo menos uma hora de antecedência. "É a mesma preocupação de sempre, é importante chegar antes".

Os salários variam de R$ 3.352,53 para quem vai integrar o quadro de soldados dos Bombeiros. Já para os oficiais, o governo pagará R$ 7.089,13 depois que os aprovados no concurso e convocados terminarem o curso de formação.

Outra edição suplementar informa os locais de prova, que ocorrerá na Unigran (em Campo Grande e em Dourados), além da Uniderp. As informações podem ser conferidas aqui.

Confira aqui a relação de inscritos.

Os locais de prova estão disponíveis aqui.