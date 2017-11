Câmara Municipal de Campo Grande Concurso da Câmara tem 18.022 candidatos inscritos

O Diário Oficial do Legislativo trouxe, em edição suplementar de segunda-feira (20), a relação dos candidatos inscritos no 4º Concurso de Provas e Títulos para o Quadro Permanente de Pessoal da Câmara Municipal de Campo Grande. A lista completa de candidatos pode ser conferida AQUI.

No total foram inscritos 18.022 candidatos. Outras 5.470 inscrições foram indeferidas por falta de entrega da documentação/declaração prevista em Edital.

O cargo com maior concorrência é o de assistente administrativo, com concorrência de 651,80 candidatos para as 15 vagas ofertadas. O cargo de menor concorrência é o de tradutor de Libras, com 39 candidatos concorrendo a uma vaga.

As provas serão aplicadas no dia 17 de dezembro (domingo), nos períodos matutino e vespertino. A data, inicialmente marcada para o dia 26 de novembro, foi remarcada a pedido de alunos por coincidirem com a realização do vestibular da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) e o Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes), com objetivo de não cercear o direito dos candidatos de participar do certame.

Os locais de prova serão divulgados por edital e poderão ser consultados no site da Fapec.

No concurso estão disponíveis 49 vagas para Nível Superior e 21 vagas para Nível Médio Completo, totalizando 70 vagas para 12 cargos.

Os interessados podem tirar dúvidas relativas ao concurso através dos telefones (67) 3345-5910 e (67) 3345-5915.

CLIQUE AQUI para baixar as principais legislações exigidas nas provas.