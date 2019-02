Horário de verão Concurso da Educação acontece domingo; secretário alerta para o fim do horário de verão Mais de 24 mil candidatos farão as provas. Portões fecham pontualmente às 14 horas, horário de MS.

O horário de verão acaba domingo (17.2) para 10 estados brasileiros e o Distrito Federal. Neste mesmo dia, em Mato Grosso do Sul, 24.246 candidatos disputam 1,5 mil vagas ofertadas pelo Governo do Estado, para profissionais da Educação Básica. Desse total, 24.171 farão as provas para assistente de atividades educacionais, agente de limpeza, e agente de merenda; e outros 75 candidatos farão a prova discursiva para o cargo de professor.

A maioria dos inscritos, 24.116, reside em Mato Grosso do Sul. Mas também farão as provas no domingo, 40 candidatos do vizinho Mato Grosso (MT), 33 do Paraná (PR), 30 de São Paulo (SP), 5 de Goiás (GO), 5 do Distrito Federal (DF), 4 de Minas Gerais (MG), 3 do Maranhão (MA), 3 de Rondônia (RO), 2 do Pará (PA), 2 do Rio de Janeiro (RJ), 1 do Rio Grande do Sul (RS), 1 de Santa Catarina (SC), e 1 do Amazonas (AM).

Em virtude da mudança, que deve atrasar os relógios em uma hora, o secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Roberto Hashioka, orienta que os candidatos redobrem a atenção, para evitar transtornos desnecessários. “Serão mais de 24 mil candidatos realizando as provas neste domingo em Campo Grande e Dourados, e para que ninguém saia prejudicado com o fim do horário de verão, pedimos que todos se programem para chegar com antecedência aos seus locais de prova” pontua.

O ensalamento dos candidatos está disponível para consulta na área do candidato no site da Fundação de Apoio a Pesquisa, ao Ensino e Assistência do Rio de Janeiro (Funrio). De acordo com a instituição, 14.366 candidatos às vagas administrativas, farão as provas em Campo Grande, e outros 9.805 em Dourados. Já os 75 candidatos às vagas do Magistério, farão as provas apenas em Campo Grande, conforme previsto no item 9.1 do edital.

Ainda de acordo com o secretário, será montado um esquema especial de segurança para os locais onde haverá maior concentração de candidatos. “Solicitamos o apoio das polícias, como forma de garantir não só a segurança dos candidatos, mas também a fluidez no trânsito” ressalta.

O fechamento dos portões ocorrerá pontualmente às 14 horas (horário de MS). Os candidatos deverão se apresentar aos locais para os quais foram designados na área do candidato, munidos de documento oficial com foto, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente.

O concurso

Promovido pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio das Secretarias de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) e de Educação (SED), o concurso público para profissionais da Educação Básica oferta 1,5 mil vagas em todo Estado.

São ofertadas 1000 vagas para professor da carreira profissional da educação básica, e 500 vagas são destinadas à carreira de apoio à Educação Básica. Sendo, 178 vagas para agente de limpeza, 168 para agente de merenda, e 154 para assistente de atividades educacionais.

Confira os locais onde serão realizadas as provas no domingo (17.2).

CAMPO GRANDE

Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) – avenida Tamandaré, 6.000 Jardim Seminário;

avenida Tamandaré, 6.000 Jardim Seminário; Anhanguera Uniderp – avenida Ceará, 333 Vila Antonio Vendas;

avenida Ceará, 333 Vila Antonio Vendas; Unigran Capital – rua Abrão Julio Rahe, 325 Centro.

DOURADOS