Governo MS Concurso da PMMS registra abstenção de 14% Mais de cinco mil deixaram de realizar a prova escrita no domingo (12.8).

Com a oferta de 650 vagas e 36.346 inscritos o concurso da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) registrou abstenção geral de 14% na primeira fase do certame. Ao todo, 5.020 candidatos deixaram de comparecer na aplicação da prova escrita realizada nos municípios de Campo Grande e Dourados.

Para os cargos de Oficial o índice de abstenção ficou em 17% e para o de Soldado em 13%, conforme a Fundação de Apoio ao Ensino, à Pesquisa e a Cultura de Mato Grosso do Sul (Fapems). Com um total de 34.039 inscritos para o cargo de Soldado PM, 4.617 deixaram de comparecer na prova escrita. Já para os cargos de Oficial que totalizava 2.307 inscritos, sendo, 2.086 para o Oficial Combatente, e 221 para o Oficial Especialista, o registro foi de 403 candidatos faltosos.

O número total de desclassificados em razão de não atenderem ao pedido para desligarem os aparelhos de celular ou equipamentos sonoros, foi de 22 candidatos. Já o atendimento especial direcionado a lactantes, foi utilizado por 130 candidatas.Aproximadamente 1,5 mil profissionais, entre fiscais de sala, fiscais de corredor, médicos, coordenadores, policiais, interprete de libras, fiscais transcritores, enfermeiros, advogados e técnicos administrativos atuaram na primeira fase do certame.

A organização do trânsito ficou por conta da Polícia de Trânsito juntamente com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), e os segmentos da Polícia Militar que trabalhou de forma integrada para garantir a segurança nos locais de aplicação das provas nesse domingo (12.8).

Gabarito Preliminar

O Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (15.8) traz em sua publicação o gabarito oficial preliminar da prova escrita do concurso da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS). Ao todo são ofertadas 388 vagas para Soldado, 50 para Oficial Combatente e 12 para Oficial Especialista.

O edital prevê dois dias a contar de hoje, para o candidato interpor recurso solicitando revisão de questão. A solicitação deve conter razões que justifiquem a revisão, devendo ser efetivados por questão.

O prazo para recurso encerra às 17 horas (horário de MS) de quinta-feira (16.8) no site da Fapems. O gabarito oficial definitivo será publicado no dia 10 de setembro.

Assinam a publicação os secretários de Estado de Administração e Desburocratização, Édio de Souza Viegas e o de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, além do comandante Geral da PMMS, Coronel Valdir Ribeiro Acosta.