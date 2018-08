Polícia Militar Concurso da PMMS terá reforço na segurança, transporte coletivo e esquema especial de trânsito

Acontece neste domingo (12.8) a primeira fase das provas do concurso para 350 vagas da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS). Ao todo, 36 mil pessoas farão as provas em cinco locais em Campo Grande e, em dois, no município de Dourados.

A abertura dos portões será às 6h e o fechamento dos mesmos às 8h (horário de MS). É recomendado que os candidatos cheguem aos locais da prova com duas horas de antecedência para evitar problemas.

A prova terá duração de quatro horas. Os candidatos deverão comparecer aos locais da prova, no mínimo com 30 minutos de antecedência, munidos de documento de identificação com foto e caneta esferográfica de tinta azul ou preta, que não apague, fabricada com material transparente.

Para facilitar o acesso dos candidatos aos locais da prova foi solicitado o reforço nas linhas de transporte coletivo. Devido ao grande número de participantes, a Polícia Militar reforçará o policiamento no entorno dos locais de realização das provas.

Também será montado esquema especial de trânsito nesses locais, em Campo Grande e Dourados, para facilitar a chegada e saída dos candidatos de modo que será dada maior atenção aos pontos que apresentem potencial maior de ocorrência de transtornos aos candidatos.

Entre as medidas adotadas pelo Governo do Estado e pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura de Mato Grosso do Sul (Fapems) para garantir a segurança e evitar fraudes na realização do concurso, destaca-se a atuação de equipes da Diretoria da Inteligência da Polícia Militar.

As provas serão realizadas em Campo Grande nos seguintes locais:

Uniderp – Avenida Ceará, 333 Vila Antônio Vendas;

Uniderp Agrárias – Rua Alexandre Herculano, 1.400 Taquaral Bosque;

Centro Universitário Anhanguera (Unidade 2) – Avenida Gury Marques, 469 Chávara das Mansões;

Universidade Católica Dom Bosco – Avenida Tamandaré, 6.000 Jardim Seminário;

Unigran – Rua Abrão Júlio Rahe, 325 Centro.

Já em Dourados as provas serão realizadas no Centro Universitário da Grande Dourados Unigran – rua Balbina de Matos, 2.121 Jardim Universitário – e na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), unidade 2 – rodovia Dourados – Itahum, s/nº Cidade Universitária.