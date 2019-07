Inscrições abertas Concurso de curtas sobre observação de aves na Capital está com inscrições abertas

O II Cine Aves recebe inscrições gratuitas, até 9 de agosto de 2019, de curtas-metragens com o tema “Campo Grande, Capital do Turismo de Observação de Aves”. Qualquer pessoa pode participar, sendo amadora ou profissional, de qualquer idade, sendo que cada participante pode inscrever apenas um curta.

O Cine Aves, que está na segunda edição, é uma iniciativa da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, por meio do Museu da Imagem e do Som (MIS-MS) da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e do Instituto Mamede de Pesquisa Ambiental e Ecoturismo. O objetivo é promover a produção audiovisual independente sobre o tema: Campo Grande, Capital do Turismo de Observação de Aves; e incentivar a observação de aves por meio do Cinema e do Audiovisual.

As inscrições devem ser realizadas somente pelo formulário de inscrição, no site https://cineavescg.wixsite.com/cineaves . O material inscrito deve enfocar o tema “Campo Grande, Capital do Turismo de Observação de Aves”; a obra deve ser inédita, não podendo ter sido inscrita na edição anterior do Cine Aves e não pode estar disponível em qualquer meio de comunicação e redes sociais; deve ter duração máxima de cinco minutos; deve ser enviado via Google Drive com upload completo e permissão para realização do download do vídeo.

O link da obra (endereço) deverá ser encaminhado por meio de preenchimento do campo “Link do Vídeo”, disponível no Formulário de Inscrição. Na impossibilidade de envio, via Google Drive, poderão ser utilizadas outras plataformas de serviços gratuitos de armazenamento em nuvem, com a possibilidade de disponibilização de link para download privado.

Será necessário, para cada inscrito, o envio do Termo de Autorização para uso da Imagem, Som de Voz e Nome (devidamente assinado e digitalizado) para o e-mail cineavescg@gmail.com , conforme modelo disponível na página do Cine Aves: https://cineavescg.wixsite.com/cineaves

As produções audiovisuais serão analisadas e selecionadas por uma comissão constituída por especialistas que vão avaliar a consonância do tema proposto; originalidade, estética e criatividade e qualidade técnica de imagem e som.

A comissão atribuirá a cada item nota de zero a dez, sendo o resultado dividido por três, obtendo assim a nota final de cada curta.

Serão premiados os três melhores vídeos que obtiverem as maiores notas, por ordem de classificação. Em caso de empate, serão considerados os vídeos que obtiverem melhores notas nos quesitos: consonância com o tema proposto e originalidade, estética e criatividade.

O evento de premiação será realizado no MIS, durante a Semana de Comemorações do Aniversário de Campo Grande, com data e horário a serem divulgados no site do Cine Aves. Os três primeiros colocados receberão um Kit Observação de Aves e brindes especiais.

No concurso do ano foram vencedores os seguintes curtas: em primeiro lugar o curta “No Quintal, Pássaros”, de Helio Godoy; no segundo lugar, “O que é possível AVISTAR em Campo Grande?”, de Bruna da Silva Andrade, e em terceiro “Por que Campo Grande é a capital para se observar Aves”, de Yasmin. Estes vídeos estão disponíveis para visualização no site do Cine Aves.

Serviço: O Museu da Imagem e do Som fica no 3º andar do Memorial da Cultura, na avenida Fernando Correa da Costa, 559. Telefone: (67) 3316-9178.