EMPREGO Concurso do Conselho Regional de Educação Física está inscrições abertas

O Conselho Regional de Educação Física da 11ª região (em Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para concurso público com 70 vagas para formação de cadastro reserva. As fases do certame serão realizadas nas cidades de Campo Grande e Dourados. As oportunidades são para as funções de assistente administrativo e agente de orientação e fiscalização. Os profissionais vão atuar em jornadas de 40h semanais com salários que variam de R$ 1.925,00 a R$ 4.016,00. Os interessados deverão se inscrever até o dia 15 de abril.

As taxas de participação têm dois valores, sendo R$ 37,00 para candidatos de nível médio e R$ 52,00 para candidatos de nível superior. As inscrições, que terminam no dia 15 de abril, devem ser realizadas pelo site www.quadrix.org.br. As provas estão previstas para o dia 19 de maio.

A validade do concurso público é de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final.