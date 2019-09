EDITAL Concurso do TRF3 terá vaga em MS com salário de até R$ 12,4 mil Além de MS haverão quatro vagas abertas à São Paulo

Foto: Paulo Francis/Campo Grande News

Foi divulgado hoje (06), editar do concurso ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região. A vagas são destinadas aos quadros permanentes de pessoal do tribunal e das Seções Judiciárias de Mato Grosso do Sul e de São Paulo.

A contratação no edital contempla os cargos de analistas e técnicos judiciários. Para analista é necessário nível superior completo, o salário inicial previsto no edital é de R$ 12.455,30. Já para técnico, é solicitado nível médio completo, com salário de R$ 7.591,37.

Ao todo são ofertadas nove vagas. Uma dessas vagas é de técnico judiciário para atuar em MS.

Já em São Paulo foram abertas quatro vagas ao mesmo cargo. O edital traz previsão de abertura das inscrições em 12 de setembro, as 9h (MS). As inscrições ficarão abertas até 2 de outubro, encerrando as 13h. O interessado deve arcar com taxa de R$ 85 a R$ 95, quem tem é contemplado pela lei não paga.

O processo de seleção será organizado pela Fundação Carlos Chagas. As provas objetivas, estudo de caso e discursiva serão realizadas em Campo Grande para os interessados na Seção de Mato Grosso do Sul, já quem almeja vaga na Capital paulista, lá serão realizados os as provas.

A previsão é de que os exames sejam realizados no dia 1º de dezembro. A divulgação dos resultados está programada para o dia 31 de janeiro de 2020. Veja o edital aqui.