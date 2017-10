MAIS UMA CHANCE Concurso dos Correios tem período de inscrição prorrogado São 88 chances imediatas para candidatos de nível médio e superior

Foi prorrogado o período de inscrições e a data da realização da prova do concurso dos Correios para provimento de vagas efetivas e formação de cadastro reserva para cargos da área médica e da segurança do trabalho.

Os interessados têm até 5 de novembro para se inscrever pelo site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), responsável pela organização do certame. As taxas vão de R$ 50 a R$ 70, e podem ser pagas até 9 de novembro.

A seleção foi anunciada em maio deste ano, na ocasião a estatal afirmou que a reposição do quadro de pessoal era para cumprir exigências de norma regulamentadora do Ministério do Trabalho.

O concurso

São 88 vagas imediatas e formação de cadastro reserva, para candidatos com nível médio e superior, nos cargos de enfermeiro do trabalho jr, engenheiro de segurança do trabalho jr, médico do trabalho jr, auxiliar de enfermagem do trabalho jr e técnico em segurança do trabalho jr. O edital reserva 10% das vagas a pessoas com deficiência e 20% a pessoas negras.

De acordo com o regulamento, os salários variam de R$ 1.876,43 a R$ 4.903,05. Há chances para todo o país, exceto Mato Grosso. Na capital federal são seis imediatas, além de formação de banco reserva de aprovados.

Com a prorrogação das inscrições, as provas objetivas foram mudadas para 10 de dezembro, no turno vespertino, com duração máxima de quatro horas. Está será a única fase do concurso.

Histórico

O último concurso dos Correios aconteceu em 2011, para provimento de 844 cargos de nível médio e superior e formação de cadastro reserva. Os salários variaram de R$ 1.003,57 a R$ 3.211,58. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) foi o responsável pela organização do certame.

Os candidatos foram testados por meio de prova objetiva. As chances foram para as cidades de Brasília (DF), Rio Branco (AC), Porto Velho (RO), Maceió (AL), Manaus (AM), Boa Vista (RR), Belém (PA), Macapá (AP), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Vitória (ES), Goiânia (GO), Palmas (TO), São Luís (MA), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), João Pessoa (PB), Recife (PE), Teresina (PI), Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ), Natal (RN), Porto Alegre (RS), São José (SC), Aracajú (SE), Bauru (SP) e São Paulo (SP).

Em 2015 os Correios anunciaram um novo concurso com duas mil vagas, que acabou suspenso pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. O concurso prometia ser um dos mais concorridos do ano, já que, no último processo seletivo, foram registradas mais de 1 milhão de inscrições.

Além das chances imediatas, a seleção ainda formaria cadastro reserva nos cargos de agente dos Correios, para as atividades de carteiro e operador de triagem e transbordo, com salários de R$ 1.620,50 e R$ 1.284, respectivamente.