TCE-MS Concurso para estagiário do TCE-MS tem quase 3 mil candidatos

Esse é o maior número de inscrições já registrado em processo seletivo do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul para a função de estagiário. Os candidatos farão a prova neste domingo, dia 10 de fevereiro às 8 horas na unidade 2 do Centro Universitário Anhanguera, localizado na Avenida Gury Marques, 469, no bairro Chácara das Mansões.

O candidato deverá apresentar-se no local com, no mínimo, 30 minutos de antecedência ao horário de início das provas, portando documento de identificação com foto, comprovante de inscrição e caneta esferográfica transparente de tinta preta ou azul. Os portões de acesso ao local de prova serão abertos às 7 horas.

Os 2796 inscritos terão 4 horas para responder as questões e, após o início da prova, somente poderão sair da sala depois de 40 minutos do seu início.

O processo seletivo será para o preenchimento de vagas nas áreas de Direito (37), Ciências Contábeis (11), Engenharia Civil (02), Engenharia Ambiental (02), Engenharia Elétrica (01), Arquitetura e Urbanismo (02), Administração (04), Tecnologia da Informação (08), Jornalismo (01) e Publicidade e Propaganda (02). Dez por cento das vagas serão reservadas para candidatos com deficiência. Podem participar do processo seletivo os estudantes que estiverem regularmente matriculados nos cursos de educação superior, conforme semestres especificados no edital.

Os aprovados terão uma jornada semanal de estágio de 25 horas, a ser realizada no período de funcionamento do Tribunal, com exercício de 5 horas diárias e receberão uma bolsa no valor R$ 900,00 mais auxílio transporte de R$ 100,00. A duração do estágio é de 6 meses a 1 ano, podendo ser prorrogada por igual período, até o limite de 2 anos.

A convocação dos aprovados ocorrerá gradativamente dentro do prazo de validade do certame, no interesse da Administração, com a devida comunicação ao candidato por meio de contato telefônico e por e-mail cadastrado, sem prejuízo da devida divulgação no endereço eletrônico do Tribunal de Contas.

O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Presidência do TCE/MS.