Concurso para procurador do Estado tem ensalamento divulgado por edital nesta terÃ§a-feira

Oportunidade Concurso para procurador do Estado tem ensalamento divulgado por edital nesta terça-feira

O governo de Mato Grosso do Sul divulgou por meio do Diário Oficial nesta terça-feira (7) o ensalamento dos candidatos do Concurso Público para Procurador do Estado.

De acordo com a publicação “tendo em vista o disposto no EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO/XIIICP/PGE/MS/N° 01/2016, de 15 de setembro de 2016, publicado no Diário Oficial do Estado Nº 9.250, de 16 de setembro de 2016, torna público que as Provas Escritas (Teóricas e Práticas) do XIII Concurso Público para Procurador do Estado serão realizadas nos dias 21, 22 e 23 de março de 2017, na Universidade Católica Dom Bosco – UCDB Centro – Pós Graduação, sito na Rua Barão do Rio Branco, n.º 1.811, Centro, em Campo Grande, MS, conforme calendário divulgado através do Edital de Concurso Público/XIIICP/PGE/MS/Nº 011, de 9 de fevereiro de 2017, e abaixo discriminado, convocando os candidatos habilitados para a realização das Provas Escritas no local indicado”.

Ainda conforme publicação, “não será permitida a entrada de candidato que chegar após o horário de início das provas, o candidato deverá apresentar-se no local da realização das Provas Escritas (Teóricas e Práticas) com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário marcado para seu início, munido de documento de identidade com foto (RG,CNH, OAB ou carteira funcional) que traga o mesmo número de identificação informadono momento da inscrição e, se possível, munido também do cartão de inscrição, e caneta esferográfica azul ou preta, fabricada em material transparente”.