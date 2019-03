Concurso para tÃ©cnicos administrativos da UFGD ocorre no domingo

UFGD Concurso para técnicos administrativos da UFGD ocorre no domingo

A UFGD, por meio do Centro de Seleção, publicou edital de convocação dos candidatos com inscrições homologadas/deferidas, para a realização da Prova Objetiva do Concurso Público para Técnicos Administrativos.

As provas serão realizadas neste domingo, 17 de março, em Dourados. Os locais designados já estão na área restrita do Candidato, disponível aqui.

As provas objetivas dos Cargos de Nível Médio “D” serão realizadas no período matutino com início às 8h encerramento às 12h e as dos Cargos de Nível Superior “E”, no período vespertino com início às 14 horas e encerramento às 18 horas.

Somente serão admitidos na sala de aplicação das provas os candidatos que estiverem portando documento de identificação original com foto que bem o identifique, como: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédula de Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal, valem como documento de identidade, como, por exemplo, as da OAB, CREA, CRM, CRC, etc.; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social; e Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/1997).

Informações do Concurso no Centro de Seleção pelo telefone: (67) 3410-2840, das 7h às 19h ou, ainda, pelo e-mail cs.concursotecnico@ufgd.edu.br.