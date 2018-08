Concursos públicos Concursos com inscrições abertas em MS somam 648 vagas e salários de até R$ 16 mil

Mato Grosso do Sul tem seis concursos públicos com inscrições abertas. No total, são 440 vagas, além de cadastro reserva, e salários que variam de R$ 978 até R$ 16.655,65. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade, desde ensino fundamental incompleto até doutorado.

O recorde de inscrições para o concurso da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, que será realizado neste domingo (12?), evidenciou a alta procura por um cargo público, com 17 mil pessoas de outras cidades e estados inscritas. Presidente da Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos (Anpac), Marco Antonio Araújo Jr, afirma que esta grande procura por concursos públicos, com pessoas buscando vagas em outras cidades e estados, é um dos reflexos do cenário de crise financeira vivido pelo Brasil nos últimos anos.

“Um dos principais desafios da crise é a falta de emprego e nesse contexto nós temos o sujeito que estava colocado no mercado de trabalho e foi demitido, e aquele que estava fora do mercado e não consegue colocação. Para ambos, os concursos passam a ser vistos como boas alternativas profissionais”, disse Araújo Jr.

Confira os concursos com inscrição em aberto:

BONITO

Câmara Municipal de Bonito tem nove vagas no concurso público para cargos de níveis fundamental e superior.

Para o nível fundamental, há oportunidades para copeiro (1), zelador (2) e vigilante (3), com salário que variam de R$ 1.248,36 a R$ 1.538,46. Já para o nível superior, vagas são para controlador interno (1), contador (1) e técnico legislativo (1), com salários de R$ 6.463,41, R$ 4.078,07 e R$ 3.825,48, respectivamente.

Inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 10 de setembro pelo site da Fapec,organizadora do certame. Taxa é de R$ 80 para os postos de ensino fundamental e R$ 120 para nível superior. Provas serão realizadas no dia 23 de setembro.

MARACAJU

Prefeitura de Maracaju tem 390 vagas em concurso público, que oferece salários entre R$ 978 e R$ 7.623,90.

Profissionais com nível fundamental incompleto podem concorrer aos cargos de ajudante de manutenção (44 postos), auxiliar de serviços diversos (7) e oficial de cozinha (32), enquanto candidatos com fundamental completo têm opções como atendente de saúde (12), auxiliar de disciplina (24), eletricista de veículos e máquinas (2), mecânico (4) e oficial de manutenção (10).

Para nível médio há vagas para assistente administrativo (2), assistente de Ciei (32), auxiliar de consultório dentário (3), auxiliar de farmácia (4), fiscal de inspeção e vigilância sanitária (2), fiscal de obras e posturas (2), fiscal de tributos (2), motorista de caminhão (3), motorista de ônibus e ambulância (42), operador de máquinas (2), técnico em enfermagem (7), técnico em informática (5) e técnico em laboratório (2).

Em nível superior há ofertas para assistente social (4), auditor fiscal (2), biomédico (1), enfermeiro (3), engenheiro civil (1), farmacêutico (1), médico (2), médico ESF (9), orientador social (6), pedagogo social (1), educador físico (20), psicólogo (4), técnico de administração e inspeção escolar (2), técnico orientador pedagógico (2), professor coordenador (18) e professor nas áreas de educação básica (51), arte (10), matemática (1), língua portuguesa (2) e educação física (7).

O prazo de inscrições termina em 27 de setembro. É necessário realizar cadastro pelo site da Fapec e pagar taxa de R$ 80 (ensino fundamental), R$ 120 (médio) ou R$ 160 (superior).

A seleção será realizada em três fases: prova objetiva, em 21 de outubro, avaliação psicológica (orientador social e pedagogo social) e análise de títulos (todas as vagas), em datas a serem definidas.

SIDROLÂNDIA

Prefeitura de Sidrolândia está com inscrições abertas em concurso com 207 vagas para profissionais em cargos de todos os nível de escolaridade, cuja remuneração varia de R$ 856,30 a R$ 11.933,01.

Há oportunidades para advogado, agente fiscal de obras, agente fiscal de posturas, agente fiscal de tributos, assistente social, auditor fiscal, auditor médico, auditor, educador físico, enfermeiro, engenheiro civil, farmacêutico bioquímico, fisioterapeuta, médico clinico geral, médico veterinário, nutricionista, odontólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, professor, assistente administrativo, assistente de educação fundamental, assistente de educação infantil, auxiliar de saúde bucal, técnico agrícola, técnico em enfermagem, técnico em laboratório, técnico em meio ambiente, técnico em raio-x, agente de vigilância epidemiológica, técnico de vigilância sanitária, auxiliar de serviços gerais, eletricista, encanador, mecânico especialista, merendeira, motorista de ônibus, motorista veículo pesado, operador de máquinas pesadas e soldador.

Para realizar a inscrição, que terminam no dia 17 de setembro, o candidato deverá acessar o site da Fapec. A taxa de inscrição é de R$ 90,00 (fundamental), R$ 110 (médio) e R$ 135 (superior).

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL

A UEMS abrirá, no dia 20 de agosto, inscrições em concurso com 41 vagas para professores. Os salários chegam a R$ 9.600,92.

As vagas são para áreas de Ciências Sociais Aplicadas, Artes/Fotografia, Audiovisual, Engenharia de Alimentos, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil/Construção Civil, Medicina/Cirurgia/Anestesiologia, Anatomia Patológica e Patologia Clínica, Medicina Veterinária/Patologia Animal, Engenharia Física, Administração de Empresas, Línguas Estrangeiras Modernas, Língua Portuguesa, Ciências Biológicas/Botânica, Psicologia Social, Ciência da Computação, Clínica Médica, Pediatria, Medicina/Cirurgia, Ginecologia e Obstetrícia, Cardiologia, Dermatologia, Otorrinolaringologia, Radiologia Médica, Fisiologia Humana, Educação Especial, Planejamento, Projeto e Controle de Sistemas de Produção, Contabilidade Geral, Gerência de Produção, Desenho Técnico e Estruturas da Madeira e Métodos e Técnicas de Ensino-Educação Pré-Escolar.

Os candidatos devem se inscrever entre os dias 20 de agosto e 20 de setembro de 2018, pela internet, através do site da UEMS. O valor da inscrição será de R$ 250,00.

O concurso constará de prova escrita, prova didática e prova de títulos, de caráter classificatório. As provas escritas serão realizadas no dia 9 de novembro, em locais e horários que serão ainda divulgados pela Universidade.

SÃO GABRIEL DO OESTE

O Município de São Gabriel do Oeste abre, na segunda-feira (13) inscrições em processo seletivo para formar cadastro de reserva em cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior para futuras contratações nas unidades da Rede Municipal de Saúde.

As oportunidades são para os cargos de agente comunitário de saúde, auxiliar de consultório dentário, enfermeiro, médico Programa Sáude da Família (PSF), odontólogo, psicólogo, técnico de enfermagem e técnico de laboratório. Os salários variam de R$ 1.261,49 a R$ 16.655,65.

O processo seletivo consiste em análise curricular classificatória e eliminatória e a convocação será feita conforme as vagas forem criadas ou abertas em cada área, durante o prazo de validade do processo, que é de um ano, a contar da homologaçaõ do resultado.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 15 de agosto, na Secretaria de Saúde do Município, localizada na rua Martiniano Alves Dias, 1.211, Centro.

PEDRO GOMES

Prefeitura de Pedro Gomes anunciou a reabertura da inscrição ao processo seletivo simplificado, exclusivamente para a função de Médico Veterinário, cuja oferta é de uma vaga.

Segundo o edital, as inscrições podem ser realizadas gratuitamente do dia 13 a 15 de agosto de 2018, das 8h às 11h e das 14h às 17h, na Secretaria Municipal de Saúde, na Rua Corumbá, nº 234, Centro.

O certame constará de avaliação curricular de títulos e experiência profissional.