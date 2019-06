EMPREGO Concursos e processos seletivos tem salários de até R$ 7,8 mil em MS Há oportunidades à saúde, conselheiros tutelares; professores; motoristas e cuidador

Concurso público, processos seletivos e estágios para candidatos de nível fundamental, médio e superior estão com 728 vagas abertas em Mato Grosso do Sul. As oportunidades são para a área da saúde, para conselheiros tutelares, professores, motoristas e cuidador. Os salários oferecidos variam de R$ R$ 680,41 a R$ 7.893, dependendo da área escolhida.

Há oportunidades na Secretaria Municipal de Saúde, á concurso público da Prefeitura de Campo Grande, com 633 vagas. As inscrições podem ser realizadas até as 23h59 do dia 13 de julho, através do site da Selecon. Há uma taxa para inscrição que varias de R$ 70 a R$ 150. Os salários para essas oportunidades são de R$ 998 até aproximados quase R$ 7,9 mil. Para maiores detalhes confira o edital.

No interior, há vagas para processo seletivo ao Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), de Amanbaí. Ao todo, cinco vagas são oferecidas. As inscrições ao processo seletivo devem ser realizadas na sede do órgão no município. Maiores informações podem ser conferidas no edital.

O município de Jaraguari, também oferece dez vagas ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Cinco dessas, são à membros titulares e cinco para membros suplentes. O salário oferecido é de R$ 1.553. As inscrições se encerram no dia 28 de junho e devem ser realizadas na Secretária Municipal de Assistência Social, no Centro da cidade, das 7h às 13. Confira o edital.

A Prefeitura Municipal de Pedro Gomes abriu processo seletivo com sete vagas para Agente de Serviços Especializados II, na função de Motorista Escolar. No entanto, o prazo para o concorrer á uma vaga é até hoje (24), das 7h às 13h. No Recursos Humanos (RH), no Centro do Município. A remuneração oferecida é de R$ 680. O candidato ser maior de 21 anos, ter Carteira Nacional de Habilitação, categoria "D". Veja detalhes no edital.

Outra oportunidade com prazo terminando é o processo seletivo da Prefeitura Municipal de Sonora, para cuidador social, na Casa Lar Feliz. O salário oferecido é de R$ 1.150,66. As inscrições podem ser realizadas na Gerência de Ação Social, no Centro, das 07h às 13h, até amanhã (25). Confira as condições no edital.

O prazo para as inscrição de processo seletivo da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) para contratar professores na área de Língua brasileira de sinais (Libras) foi prorrogado até a próxima sexta-feira (28). Os salários oferecidos são de R$ 1.191,63 até R$ 8.698,87. Inscrições devem ser realizadas das 8 às 16h, na Universidade, no Setor de Concurso e Seleção, Bloco B, piso superior. A unidade que oferece as vagas fica em Dourados no km 12. Confira a programação no edital.

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) oferece 34 vagas à professores através de processo seletivo. As oportunidades são para a área de: Ciências Humanas/ História/ História do Brasil - Ensino de História. Os salários oferecidos variam de R$ 2.236,31 a R$ 9.600,92. A taxa para inscrição é de R$ 250 e podem ser realizadas pelo site de concursos do Polo até 21 de julho. Confira o certame.

*Com mateial do Campo Grande News.