Concursos públicos Concursos públicos estão com mais de 10 mil oportunidades. Veja vagas! Processos seletivos para diferentes níveis de escolaridade oferecem salário superiores, em alguns casos, aos R$ 10 mil

Foto: José Cruz/Agência Brasil /CP

Os concursos públicos são uma das formas dos desempregados se recolocarem no mercado de trabalho de maneira formal e com boas condições de trabalho. O R7 selecionou cerca de 10 mil vagas disponíveis em concursos públicos pelo país.

Um dos destaques é o concurso para a Prefeitura de Presidente Dutra (MA), que promete salários de até R$ 15 mil. A Prefeitura de Araraquara, em São Paulo, também disponibiliza salários generosos: até R$ 12,5 mil.

Concurso para a Polícia Militar de Alagoas

Vagas: 500

Escolaridade: médio

Áreas: soldado combatente

Salários: até R$ 3.700,00

Valor das inscrições: R$ 95,00

Prazo para inscrição: até 24 de julho de 2018

Veja mais detalhes sobre concurso no site: http://www.cespe.unb.br/concursos/pm_al_18_soldado

Concurso para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá

Vagas: 550

Escolaridade: médio

Áreas: educador social penitenciário, agente penitenciário

Salários: R$ 3.318,64

Valor das inscrições: R$ 85,00

Prazo para inscrição: até 17 de julho de 2018

Veja mais detalhes sobre concurso no site: http://www.concursosfcc.com.br/

Concurso para a Prefeitura de Cairu (BA)

Vagas: 248

Escolaridade: fundamental, médio e superior

Áreas: assistente social; auditor fiscal; biólogo; cirurgião dentista; enfermeiro; engenheiro ambiental; engenheiro florestal; fisioterapeuta; médico PSF; nutricionista; psicólogo; professor (a) fundamental II - artes; professor (a) fundamental II- ciências; professor (a) fundamental II - matemática; professor (a) fundamental II - português; eletricista; técnico em enfermagem; agente comunitário de saúde; agente de apoio educacional; agente de tributos; agente de vigilância sanitária; assistente administrativo; fiscal de obras; guarda ambiental municipal; guarda municipal; motorista- categoria B; porteiro; recepcionista; salva vidas; auxiliar de serviços; gari; marinheiro; motorista- categoria d; e motorista-categoria E

Salários: entre R$ 954,00 e R$ 8.000,00

Valor das inscrições: entre R$ 50,00 e R$ 80,00

Prazo para inscrição: até 3 de agosto de 2018

Interessados devem se inscrever no Complexo Administrativo Raul Miranda (Praça Teixeira de Freitas, 3 – Centro, Cairu/BA)

Concurso para a Prefeitura de Jequié (BA)

Vagas: 337

Escolaridade: médio e superior

Áreas: Atendente, motorista A/B, orientador social, técnico em enfermagem, assistente social no suas, nutricionista, pedagogo no suas, psicólogo no suas, agentes de combate às endemias, atendente de farmácia, condutor socorrista, motorista D, oficineiro, rádio operador, técnico auxiliar de regulação médica, técnico em enfermagem, técnico em enfermagem para o SAMU, técnico em saúde bucal, técnico em segurança do trabalho, técnico em enfermagem para conduzir motolância, assistente social, biomédico, educador físico para CAPS ad, educador físico para nasf, enfermeiro para atuação em saúde mental, enfermeiro para atuação em regulação, enfermeiro samu, engenheiro de segurança do trabalho, farmacêutico, fisioterapeuta nasf, fisioterapeuta nuprej, fonoaudiólogo, médico clínico, médico do trabalho, médico intervencionista, médico clínico para caps ad, médico psiquiatra, nutricionista, psicólogo caps, psicólogo DST, psicólogo nasf, psicólogo nuprej e terapeuta ocupacional.

Salários: entre R$ 1.272.60 e R$ 4.023,18

Valor das inscrições: entre R$ 30,00 e R$ 50,00

Prazo para inscrição: até 23 de julho de 2018

Veja mais detalhes sobre concurso no site: http://www.msconcursos.com.br/

Concurso para a Polícia Militar do Espírito Santo

Vagas: 290

Escolaridade: médio e superior

Áreas: soldado combatente; soldado músico; bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública

Salários: até R$ 5.823,07

Prazo para inscrição: até 26 de julho de 2018

Veja mais detalhes sobre concurso no site: http://www.institutoaocp.org.br/

Concurso para a Prefeitura de Presidente Dutra (MA)

Vagas: 1.031

Escolaridade: fundamental, médio e superior

Áreas: vigia, professor (filosofia, educação física, inglês, matemática, geografia, ciências, língua portuguesa, pedagogo ou magistério e história), orientador pedagógico, motorista, auxiliar de serviços gerais, agente administrativo, atendente de consultório odontológico, dentista, médico (ultrassonografista, cirurgião geral, oftalmologista, ginecologista, pediatra, radiologista, cardiologista, anestesiologista e clinico geral), terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, nutricionista, assistente social, bioquímico, enfermeiro, químico ambiental, técnico de radiologia, técnico de laboratório emcitologia, técnico de laboratório, técnico em enfermagem, motorista de ambulância, auxiliar de nutrição, cozinheira, auxiliar de serviços gerais, agente de portaria, auxiliar de farmácia, recepcionista, agente de posto, agente administrativo, agente comunitário de saúde, cuidador, agente social, entrevistador do cadastro único, digitador do cadastro único, educador social, facilitador de oficinas, psicólogo, recepcionista, coveiro, procurador, técnico em segurança do trabalho, técnico em informática, servente de pedreiro, pedreiro, fiscal de tributo, fiscal de obras e posturas, eletricista, motorista de ambulância e advogado.

Salários: até R$ 15.000,00

Valor das inscrições: entre R$ 90,00 e R$ 140,00

Prazo para inscrição: até 23 de julho de 2018

Veja mais detalhes sobre concurso no site: http://www.gabrielexcelencia.net.br/

Concurso para a Prefeitura de Cuiabá (MT)

Vagas: 4.265

Escolaridade: médio e superior

Áreas: professor pedagogo; professor de educação artística; professor - letras/espanhol; professor - ciências; professor - física; professor - matemática; professor - história; professor - geografia; professor - ensino religioso; professor - ciências sociais; professor - filosofia; professor - letras/língua portuguesa; professor - literatura; técnico de nível superior - gastrônomo; e técnico em desenvolvimento infantil - magistério ou nível superior em pedagogia.

Salários: até R$ 3.200,00

Valor das inscrições: entre R$ 60,00 e R$ 70,00

Prazo para inscrição: até 16 de julho de 2018

Veja mais detalhes sobre concurso no site: http://www.selecon.org.br/

Concurso para a Fundação Hospitalar do Município de Varginha (MG)

Vagas: 16

Escolaridade: médio e superior

Áreas: instrumentador cirúrgico, motorista, técnico de enfermagem, técnico de imobilização ortopédica, técnico de laboratório, técnico em eletricidade, técnico em segurança do trabalho, dosimetrista, técnico de radiologia/ radioterapia, bioquímico e farmacêutico, enfermeiro, nutricionista, psicólogo hospitalar, fisioterapeuta, odontólogo - bucomaxilo facial e médico clínico geral

Salários: até R$ 6.350,00

Valor das inscrições: entre R$ 42,00 e R$ 191,00

Prazo para inscrição: até 25 de julho de 2018

Veja mais detalhes sobre concurso no site: http://www.rhsconsult.com.br/

Concurso para a Polícia Militar de Minas Gerais

Vagas: 1.560

Escolaridade: médio

Áreas: curso de formação de soldados

Salários: até R$ 3.278,74

Valor das inscrições: R$ 122,95

Prazo para inscrição: até 30 de julho de 2018

Veja mais detalhes sobre concurso no site: https://www.policiamilitar.mg.gov.br/portal-pm/crs/principal.action

Concurso para a Fundação de Atendimento Socioeducativo (PE)

Vagas: 496

Escolaridade: superior

Áreas: agentes socioeducativos

Salários: até R$ 1.584,00

Valor das inscrições: R$ 31,90

Prazo para inscrição: até 5 de agosto de 2018

Veja mais detalhes sobre concurso no site: http://www.idib.org.br/

Concurso para a Polícia Militar de Pernambuco

Vagas: 580

Escolaridade: médio e superior

Áreas: soldado-praça da Polícia Militar, oficial da Polícia Militar e oficial do Corpo de Bombeiros Militar

Salários: até R$ 9.000,00

Valor das inscrições: até R$ 150,00

Prazo para inscrição: até 8 de julho de 2018

Veja mais detalhes sobre concurso no site: http://www.upenet.com.br/

Concurso para a Polícia Militar de Pernambuco

Vagas: 580

Escolaridade: médio e superior

Áreas: soldado-praça da Polícia Militar, oficial da Polícia Militar e oficial do Corpo de Bombeiros Militar

Salários: até R$ 9.000,00

Valor das inscrições: até R$ 150,00

Prazo para inscrição: até 16 de julho de 2018

Veja mais detalhes sobre concurso no site: http://www.upenet.com.br/

Concurso para a Prefeitura do Rio de Janeiro

Vagas: 80

Escolaridade: médio e superior

Áreas: médicos, nas áreas anatomia patológica (1); anestesiologia (2); cardiologia (1); cirurgia geral (9); cirurgia vascular (1); clinico (10); do adolescente (1); infectologia (2); intensivista adulto (13); intensivista infantil (4); nefrologia - hemodiálise (2); neonatologia (6); neurocirurgia (2); neurologia (1); obstetrícia (20); ortopedia e traumatologia (3); psiquiatria (3) e psiquiatria - emergência (2)

Salários: até R$ 7.707,44

Prazo para inscrição: até 27 de julho de 2018

Para se inscrever, é necessário ir até a Rua Afonso Cavalcanti, número 455, sala 601, no Rio de Janeiro/RJ.

Concurso para a Prefeitura de Araraquara (SP)

Vagas: 31

Escolaridade: médio e superior

Áreas: fiscal municipal, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico nas especialidades: (clínica médica, cirurgia vascular, cirurgia de aparelho digestivo, coloproctologia, medicina esportiva, nefrologia pediátrica, cardiologia, saúde comunitária, trabalho, endocrinologista e metabologia, gastroenterologia, ginecologia, ginecologia - oncologia, hematologia, horista, infectologia, pediatra, pneumologia pediátrica, psiquiatria, reumatologia, urologia e nutricionista) e ainda psicólogo e radio operador

Salários: até R$ 12.480,00

Valor das inscrições: até R$ 16,37

Prazo para inscrição: até 2 de agosto de 2018

Veja mais detalhes sobre concurso no site: http://www.glconcultoria.listaeditais.com.br/

*Estagiário do R7 sob supervisão de Paulo Lima