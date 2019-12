Condenado Condenado a 10 anos por estuprar criança é preso em MS Mandado de prisão foi cumprido por policiais do SIG e da Força Tática da PM

Um homem de 30 anos de idade, condenado a 10 anos de prisão por estuprar uma criança, foi preso na manhã desta sexta-feira (6) no bairro Chácara Imperial, em Três Lagoas, a 338 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com as informações da polícia, o mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Três Lagoas foi cumprido por policiais do SIG (Setor de Investigações Gerais) e da Força Tática de Três Lagoas.

Conforme o site Rádio Caçula, o mandado foi emitido no dia 28 de novembro de 2019 e o autor condenado a pena de dez anos e seis meses, em regime fechado e enquadrado no artigo 217-A, do Código Penal, por estupro de vulnerável.

O homem foi encaminhado para a delegacia e colocado à disposição da Justiça para que a sua transferência para o Penitenciária para o cumprimento da pena.