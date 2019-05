Anápolis Condenado por estuprar criança é morto na cadeia horas após ser preso A vítima não ficou isolada dos outros presos, mas compartilhou com a cela com apenados que cometeram crimes da mesma natureza

Um homem, identificado como José Roberto Sousa da Silva, de 42 anos, foi encontrado morto na noite desta terça-feira (14) na cadeia pública de Anápolis, Goiás, o Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc. Condenado em novembro do ano passado a mais de nove anos de prisão por ter estuprado uma criança no interior de Mato Grosso, ele estava escondido no Conjunto Filostro Machado, região Leste da cidade e teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil da cidade durante a manhã.

Segundo a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), durante a tarde, ele foi transferido de cela após se desentender com outro detento e ficar ferido. "Ocasião em que imediatamente recebeu atendimento médico da equipe de saúde local e retornou para uma outra cela do presídio”, detalhou o órgão em nota. “Por volta das 19h, os servidores atenderam a um chamado vindo do local onde o detento estava custodiado e, ao chegarem a cela, encontraram-no desacordado. De imediato, uma equipe do Serviço Móvel Atendimento de Urgência (Samu) foi chamada e constatou o óbito”, complementa.

Ainda segundo a DGAP, José Roberto não ficou isolado dos outros presos, mas compartilhou a cela com apenados que cometeram crimes da mesma natureza que ele. A administração da cadeia abriu procedimentos internos para apurar as circunstâncias da morte e o esclarecimento do caso ficará a cargo do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil.