Condenado Condenado por tráfico de drogas, filho de desembargadora pega 8 anos de prisão Bruno é filho da desembargadora Tânia Garcia Freitas Borges

O filho da desembargadora Tânia Garcia Freitas Borges, Breno Fernando Solon Borges, foi condenado a oito anos e dez meses de prisão por tráfico de drogas e crime previsto no Estatuto do Desarmamento.

A decisão foi concedida pela juíza Camila de Melo Mattioli Pereira, da Vara Única da Comarca de Água Clara, que determinou que a pena comece a ser cumprida em regime fechado.

Bruno foi flagrado com 129 quilos de maconha, 199 projéteis de calibre 7.62 e 71 projéteis de 9 milímetros dentro de uma camionete Ford F250. Ele está preso na Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas por outra condenação: organização criminosa, lavagem de dinheiro e concurso de crimes.

A mãe do preso continua afastada do cargo de desembargadora do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, já que é investigada por suposta influência para que o filho fosse solto.

O advogado de defesa de Bruno apresentou um laudo dizendo que o cliente possui Transtorno de Personalidade Borderline (personalidade emocionalmente instável), mas segundo a juíza, o réu é “capaz de entender o caráter ilícito de sua conduta”.