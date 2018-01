Bataguassu Condutor de carreta de tijolos desvia de tamanduá e acaba capotando "O condutor recusou atendimento dos bombeiros"

Um guincho teve que ser chamado para desvirar e remover o veículo Foto: Reprodução/Sérgio Melluci/Portal FM98

O motorista de um caminhão carregado de tijolos ficou ferido após o veículo que conduzia capotar na MS-395, entre os municípios de Bataguassu e Brasilândia, na tarde de ontem, terça-feira (16). O acidente aconteceu após o condutor, de 34 anos, tentar desviar de um tamanduá que atravessava a rodovia. O animal não se feriu.

De acordo com o Portal 98 FM, o acidente aconteceu a aproximadamente 12 quilômetros de Bataguassu. O motorista sofreu escoriações no corpo e uma possível lesão em uma das pernas. Ele recusou atendimento do Corpo de Bombeiros.

Uma empresa de guincho de Bataguassu foi ao local do acidente para desvirar o caminhão e retirá-lo da margem da rodovia.