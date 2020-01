MS-306 Condutor de Jetta que colidiu de frente com carreta na MS-306 morreu no local Amigo acredita que ele tenha sofrido mal súbito e perdeu controle da direção

O condutor, 56 anos, do veículo Jetta morreu na colisão frontal com uma carreta no início da tarde desta quinta-feira (9) na MS-306, a 15 quilômetros de Costa Rica. Ao contrário das informações preliminares que diziam que ele estaria ferido, o homem estava morto quando socorro chegou e amigo acredita que ele tenha sofrido mal súbito.

De acordo com o site MS Todo Dia, um amigo da vítima contou que ambos voltavam do litoral de São Paulo, cada um no seu veículo, e que eles seriam moradores de Barra do Bugre, no Mato Grosso.

Ainda conforme relato do amigo que conduzia um veículo Onix, eles estavam em baixa velocidade e momentos antes do acidente ele ultrapassou o Jetta e minutos depois ao olhar pelo retrovisor não viu mais o veículo do companheiro de viagem, apenas a moto BMW-800 que foi comprada na viagem e então retornou e viu o acidente.

Já o condutor da carreta que seguia para o Porto de Santos, teria dito que o veículo de passeio perdeu o controle e entrou na contramão colidindo de frente com a carreta. Ele ressaltou que não conseguiu evitar o acidente e com a força do impacto arrastou o Jetta por pelo menos 30 metros.

O condutor do Onix acredita que o amigo tenha sofrido um mal súbito por conta da obesidade e por isso tenha invadido a pista contrária. O motorista do Jetta morreu no local.

Estiveram na ocorrência equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Perícia da Polícia Civil de Costa Rica e Polícia Rodoviária Estadual.