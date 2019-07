Condutor e vítima de acidente tinham chegado de viagem de 1,3 mil km

O advogado da dupla, Lucas Abdul Ahad, acompanhou todo o trabalho da polícia e explicou apenas que o transporte da equipe é terceirizado. Os motoristas, portanto, são funcionários da transportadora contratada por Jads e Jadson há cerca de 2 anos. Ele disse ainda que ainda não conversou com os clientes, mas os artistas devem emitir nota para a imprensa assim que se inteirarem dos fatos.

A princípio, a morte será apurada como homicídio culposo (quando não há intenção de matar). Além do motorista, também serão ouvidos os responsáveis pela empresa.

Agropecuárias no município de Vale do Paraíso, no interior do estado do Norte. Conforme apurou o delegado Jarley Inácio, plantonista da Depac da Vila Piratininga, era Alziro que conduzia o veículo nos últimos quilômetros antes de chegar à Capital. Evandro, portanto, estaria descansado.

Evandro e Alziro dividiam o volante do veículo que carrega a equipe técnica da dupla Jads e Jadson. Nesta manhã, ônibus havia acabado de chegar de viagem de 1.381 km de Rondônia para Campo Grande e seria guardado na garagem da transportadora. Os sertanejos fizeram show na sexta-feira à noite na 10ª Expovale, no Parque de Exposições

Comunitário) terminou os levantamentos no local do acidente que matou o motorista auxiliar Alziro de Oliveira Marquize, de 54 anos. Agora, a polícia vai ouvir o motorista Ervando Aparecido Araújo, 45, que manobrava o ônibus que prensou o colega contra a parede, e apurar se o tempo de descanso dos condutores estava sendo respeitado.

Bombeiros e polícia de trânsito também foram para o local (Foto: Henrique Kawaminami)

O acidente - Conforme o sargento Carlos Ferreira, do BPMTran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito), Alziro dava sinal para o Evandro sair da garagem com o ônibus à marcha ré, quando foi prensado contra o muro. O condutor foi submetido ao teste do bafômetro e o resultado deu negativo.

Segundo o policial, no pátio da empresa há uma abertura (onde fica uma canaleta de água) e a suspeita é de que o motorista deu uma acelerada para sair do buraco e acabou atingindo o colega. O câmbio do veículo é automático.

Os dois funcionários são habilitados para dirigir ônibus e trabalhavam juntos há 4 meses.

Alziro sofreu trauma grave de tórax, na cabeça e morreu após parada cardiorrespiratória. Bombeiros tentaram reanimá-la por 40 minutos, mas ele não resistiu.