Maconha Condutor tenta fugir, mas é preso com 152kg de maconha em caminhonete

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta quinta-feira (7/11) em Guia Lopes da Laguna, 152 kg de maconha.

Durante fiscalizações no km 585 da BR 060, a equipe deu ordem de parada a uma GM S10, com placas de Campo Grande e durante vistoria na carroceria do veículo, o condutor deu partida na caminhonete e iniciou fuga pela rodovia, resultando em perseguição.

Ao se aproximarem do km 467 da BR-267, o condutor foi contido pelos agentes. Foram encontrados escondidos em um compartimento oculto, vários tabletes do entorpecente.

O motorista, de 54 anos, disse ter recebido o automóvel carregado em um posto de gasolina em Guia Lopes da Laguna e não informou o destino e quanto receberia pelo transporte.

O preso, o veículo e a droga foram encaminhados à Polícia Civil em Guia Lopes da Laguna.