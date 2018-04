Economia Confaz-MS discute nessa sexta-feira tornar operacional ISS do Estado "A reunião está prevista para começar às 14 horas no plenário da Assomasul"

Presidente do Confaz-M, Nídia Natachi Penteado Foto: Divulgação/Assessoria

A presidente do Confaz-M/MS (Conselho dos Secretários Municipais de Receita, Fazenda e Finanças do Mato Grosso do Sul), Nídia Natachi Penteado, convocou uma assembleia-geral para esta sexta-feira (6), a fim de se discutir extensa pauta e votar as contas referentes ao exercício financeiro de 2017.

A reunião está prevista para começar às 14 horas no plenário da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande.

Entre os assuntos em discussão, os secretários vão participar de uma palestra sobre a operacionalização do ISS (Imposto sobre Serviços) ministrada pelo auditor fiscal do Estado, Vinicius Martinez, da Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda).

A homologação das contas de resultado do Confaz-M/MS referente ao exercício anterior, com parecer favorável do Conselho Fiscal, é o primeiro item da assembleia-geral, que debaterá também a homologação das alterações do Estatuto e Regimento Interno; a parceria entre a sua diretoria com a Assomasul (sala de reuniões) e outros assuntos de interesse dos municípios.

Nídia observa que a presença de todos no encontro é de extrema importância por se tratar de discussões essenciais às finanças municipais, sobretudo, voltadas aos interesses dos gestores públicos.