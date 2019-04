Brinquedos Confecção de brinquedos a partir de materiais recicláveis é ensinada para extensionistas por meio de

Na sexta-feira (12), o projeto “Saúde Pública em Ação e Extensão” da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) realizou, na sala dois da Biblioteca Pe. Felix Zavattaro, uma capacitação lúdica com o objetivo de preparar todos os extensionistas para as ações que são desenvolvidas pelo programa.

Voltada para acadêmicos de Pedagogia, Medicina Veterinária, Ciências Biológicas, Enfermagem, Biomedicina, Psicologia e Nutrição, a iniciativa teve uma proposta interdisciplinar. Como uma forma de fazer com que os extensionistas desenvolvessem a prática de interagir com crianças e promover a educação ambiental, na data, o grupo participou de brincadeiras e aprendeu a construir brinquedos a partir de materiais recicláveis.

Ministrada pela professora do curso de Pedagogia, Ana Paula Zaikievick Azevedo, a oficina pretendeu contribuir tanto com a capacitação profissional quanto com a saúde mental dos acadêmicos. “A ideia é que eles interajam e compartilhem os conhecimentos de cada curso em que estão inseridos. Outro ponto positivo é que esses momentos de diversão e dinâmicas fazem bem para a mente deles”, comentou Ana Paula.

Para obter mais informações sobre o “Saúde Pública em Ação e Extensão”, entre em contato com a área de Programas e Projetos de Extensão da Católica por meio do número (67) 3312-3491.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.