SUMMIT 2017 Conferência de Liderança em Campo Grande terá palestra com a diretora do Facebook "Além de Sheryl Sandberg, o evento trás empresários milhonários falando dá receita para o sucesso"

Dos dias 9 a 11 de novembro, Campo Grande receberá a maior Conferência de Liderança do mundo O Summit, que é uma conferência em vídeo com preletores internacionais de diversos segmentos da sociedade que abordarão temas atuais, como: influência, resiliência, criatividade, responsabilidade social, empreendedorismo e desenvolvimento emocional.

Preletores:

Foto: Divulgação

Com muitos empreendimentos em seu currículo, incluindo o programa de sucesso da tv, O Sócio, um reality show, Marcus Lemonis oferece investimentos e sua experiência a pequenas empresas que estão em dificuldades ou à beira da falência. No Brasil, esse programa é exibido pelo canal History Channel. Marcus Lemonis investiu 40 milhões de dólares do próprio dinheiro para ajudar pequenas empresas. Além disso, ele é o CEO (Diretor executivo) da principal rede para veículos recreacionais dos EUA e da maior organização para donos destes tipos de veículos do mundo. Lemonis empresta sua experiência para outros empresários que utilizam seu sistema de avaliação de três pontos-chave para a saúde e sucesso do negócio: pessoas, processos e produtos. Lemonis no Summit falará de sua vida e de como nunca falou em outra oportunidade.

Outra grande palestrante é Sheryl Sandberg a COO (Diretora de operações) do Facebook, supervisionando as operações de negócios da empresa. Antes do Facebook, ela foi vice-presidente de vendas online e operações globais do Google e chefe de gabinete do Departamento do Tesouro dos EUA. Sandberg é autora do best seller Faça Acontecer. Seu lançamento de 2017, Option B, mostra como encontrar resiliência para seguir em frente depois dos reveses inevitáveis ??da vida e é sobre isso que Sheryl falará no Summit deste ano.

Laszlo Bock trabalhou como vice-presidente sênior de operações de pessoal do Google, fazendo a empresa crescer de 6.000 para cerca de 75.000 funcionários. Google foi reconhecido mais de 150 vezes como um empregador excepcional, incluindo o primeiro lugar como melhor empresa para trabalhar nos EUA a cada ano, desde 2012. O best seller do New York times de Bock, Um Novo Jeito de Trabalhar, foi publicado em mais de 20 idiomas e recebeu inúmeras homenagens. Então, pergunte ao Google: Como transformar sua vida e liderar equipes de sucesso? Veja a resposta no Summit 2017.

Outro ilustre palestrante é Bryan Stevenson, fundador e diretor-executivo do “Iniciativa Para Igualdade de Justiça”, Bryan Stevenson, advogado e ativista altamente aclamado, tem dedicado sua carreira a ajudar os pobres, os encarcerados e condenados. Ele participou com sucesso em vários casos na suprema corte dos EUA, e sua palestra TED tem mais de três milhões de visualizações. Autor do best seller Just Mercy, Stevenson integra a lista da Fortune de maiores líderes do mundo de 2016. Sua experiência relatada no Summit é altamente inspiradora e desafiadora.

Todo mundo tem influência e habilidade para desenvolver transformações positivas na sociedade. E, quando você é capacitado em sua liderança, impacta diretamente outras vidas, a família, igrejas, negócios, escolas e governos.

Serviço

O THE GLOBAL LEADERSHIP SUMMIT 2017 acontece entre os dias 9 a 11 de novembro na Rua 13 de Maio, 2647 - Centro em Campo Grande – MS. As incrições e moaiores informações podem ser feitas no site: http://1b.org.br/summit. (Com assessoria).