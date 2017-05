Economia Confinar 2017 movimenta a economia do turismo na Capital

O Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo recebe, de 23 a 24 de maio, um dos maiores eventos de gado de corte do país: o Confinar 2017. Para Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), o Confinar 2017 é um evento que, além de movimentar a cadeia produtiva, movimenta a economia do turismo em Campo Grande. “Para potencializar a geração de negócios, a Fundtur está com um espaço no evento onde empresários têm a oportunidade de divulgar e comercializar os produtos turísticos do Estado, inclusive para o público estrangeiro presente”, ressalta.

Durante a abertura do evento, o Superintendente de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Produção e Agricultura Familiar, Renato Roscoe, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), falou da preocupação do Governo do Estado com o desenvolvimento do setor produtivo. Segundo ele, a reforma administrativa estadual resultou na montagem de uma grande Secretaria (Semagro) que une todas as vertentes de desenvolvimento do Estado: ciência e tecnologia, indústria, comércio, serviços, turismo, e toda parte de produção, agropecuária, pecuária e agricultura familiar.

Renato Roscoe ressaltou a importância dos participantes estarem buscando conhecimento num momento em que o País passa por turbulência política e econômica. “Ao participar de encontros como este, todos estamos ajudando a manter firmes os pilares da economia que move o nosso Estado, o nosso País”, finaliza.

Turistas estrangeiros

Dados do Ministério do Turismo mostram que negócios, eventos e convenções representam a motivação de 21,9% dos turistas estrangeiros que visitam o Brasil. O gasto médio por pessoa deste turista é de US$ 103,06 por dia, 18,5% a mais do que o gasto dos turistas que vêm ao país a lazer. De acordo com a Demanda Turística Internacional, do Ministério do Turismo, no ano de 2015, 15,7% dos turistas estrangeiros que vieram ao Brasil a lazer tiveram como motivação: natureza, ecoturismo ou aventura.