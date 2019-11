Saúde Pública Confira a escala médica nas UPAs e CRSs para esta segunda-feira em Campo Grande Dois UPAs contam com o atendimento pediátrico no período da manhã, somando dez médicos, e 40 clínicos atendem em todas as unidades de urgência e emergência

Escala de médicos Foto: Divulgação/Sesau

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública) divulgou a escala de médicos para atendimento de urgência nas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e CRSs (Centros Regionais de Saúde) de Campo Grande para esta segunda-feira (04).

De acordo com o quadro divulgado, dois UPAs contam com o atendimento pediátrico no período da manhã – Coronel Antonino e Vila Almeida – somando dez médicos. Já os clínicos são ao todo 40 atendendo em todas as unidades de urgência e emergência.

No período da tarde, são seis pediatras na UPA Coronel Antonino e seis no Vila Almeida e 40 clínicos em todas as unidades. Já no à noite, são 36 médicos para atendimento das crianças, em sete unidades de atendimento de urgência, e 55 clínicos atendendo na Capital.

Segundo a Sesau, os médicos para atendimento adulto estarão disponíveis nas seguintes unidades: UPAs Coronel Antonino, Almeida, Universitário, Moreninha, Leblon, Santa Mônica, e nas CRSs Aero Rancho, Coophavilla II, Nova Bahia e Tiradentes.

Vale lembrar que o atendimento é feito de acordo com a classificação de risco dos pacientes.