CLIMA Confira a Previsão do Tempo para esta segunda-feira

Foto: Chico Ribeiro

Durante a segunda feira (29.4) a condição de tempo será de céu nublado a parcialmente nublado com chuva isolada na madrugada nas regiões norte e bolsão. As demais áreas poderão ter condição de tempo firme com céu parcialmente nublado a claro. A umidade relativa do ar no Estado poderá variar entre 45 % a 95 % e as temperaturas possuem estimativas de variação entre de 16 °C a 33 °C.

Confira no mapa a previsão para todo o Estado: