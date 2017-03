Confira a previsão do tempo para esta sexta-feira em Campo Grande e região

O clima para esta sexta-feira (3) em Campo Grande é de e no fim de semana é de 23 graus, enquanto em Bodoquena 27 graus, com a previsão de é calor para o fim de semana. Já em Corumbá a previsão é de tempo é de calor em torno dos 30 graus nesta sexta e para o fim de semana. Em Três Lagoas o clima é de muitas nuvens com temperatura que varia de 25 graus a 31 graus com chuva para o fim do dia.