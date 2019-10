Emprego Confira aqui as 148 vagas oferecidas pela Funtrab nesta segunda-feira Os interessados devem se cadastrar na agência, localizada na Rua 13 de maio, nº 2773, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30

A Funtrab fica na Rua 13 de maio, nº 2773, na região central Foto: divulgação/assessoria de imprensa

A Funtrab (Fundação do Trabalho) de Mato Grosso do Sul oferece nesta segunda-feira 148 vagas em Campo Grande. Os interessados devem se cadastrar na agência, localizada na Rua 13 de maio, nº 2773, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30. Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. Também há ofertas para pessoas com deficiência.

As oportunidades são para acabador de mármore e granito, açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de eletricista, atendente de telemarketing, auxiliar administrativo, auxiliar de confeiteiro, auxiliar de contabilidade, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de mecânico diesel, auxiliar de pizzaiolo, auxiliar de técnico de eletrônica, auxiliar financeiro, auxiliar técnico de refrigeração, balconista de açougue, caseiro, chapeador de veículos, chefe de depósito, confeiteiro, consultor de vendas, costureira de máquinas industriais, eletricista e eletricista de instalações de veículos automotores.

eletricista de instalações de veículos automotores, engenheiro de produção, fiscal de tráfego, funileiro de automóveis, funileiro de veículos, garçom, gesseiro, impressor flexográfico, instalador-reparador de linhas de comunicação de dados, instalador-reparador de redes e cabos telefônicos, lavador de carros, marceneiro, mecânico de auto em geral, mecânico de manutenção de aparelhos esportivos e de gisnástica, mecânico de manutenção de caminhão a diesel, motofretista, motorista de caminhão, motorista de ônibus rodoviário e operador de caixa. Veja aqui todas vagas oferecidas hoje.